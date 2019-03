Президент WBC показав, як виглядає жертва Гвоздика після коми

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман виклав спільне фото з канадським боксером Адонісом Стівенсоном, який відновлюється після бою з українцем Олександром Гвоздиком.

"Адоніс - мій герой, він великий чемпіон, зараз він працює так старанно, як ніколи до цього. Разом з любов'ю Сімони Год [дружина боксера - прим. Ред.] i любов'ю усього боксерського співтовариства, він виграє цей бій. Чудово, як Аль Хеймон і його команда були уважні і прихильні до Адоніса", - підписав знімок Сулейман.

. @AdonisSuperman is my hero he 's a great champion, working as hard as he ever did #inspiration with @sisi_god in his corner and the love from all in the boxing community he will win this fight. Admirable how Al Haymon and his team have been attentive and supportive to Adonis. pic.twitter.com/MLCKi1ykDy