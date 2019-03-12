МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини спорту

Президент WBC показав, як виглядає жертва Гвоздика після коми

3.3тЧитати матеріал російською

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман виклав спільне фото з канадським боксером Адонісом Стівенсоном, який відновлюється після бою з українцем Олександром Гвоздиком.

"Адоніс - мій герой, він великий чемпіон, зараз він працює так старанно, як ніколи до цього. Разом з любов'ю Сімони Год [дружина боксера - прим. Ред.] i любов'ю усього боксерського співтовариства, він виграє цей бій. Чудово, як Аль Хеймон і його команда були уважні і прихильні до Адоніса", - підписав знімок Сулейман.

Новини
У мережі з'явилося перше фото з лікарні нокаутованого Гвоздиком боксера

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Адоніс Стівенсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки