"Повинен думати, якщо патріот": Беленюк дав пораду українським спортсменам, натякнувши на Усика

Український борець греко-римського стилю і депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував конфлікт між Олександром Усиком і Богданом Грицаєм, який викликав його на бій.

"Кожен спортсмен, тим більше такий, який прославляє Україну і є відомим на весь світ, повинен розуміти, що він публічна особа. Я зараз не адресую це комусь конкретному. Але потрібно розуміти, що кожне висловлювання спортсмена може бути використано проти його країни, яка допомогла стати тим, ким він є на даний момент. Якщо ти справжній патріот, то повинен думати, як твої слова можуть позначитися на твоїй країні в разі несприятливого розвитку подій", – сказав Беленюк в інтерв'ю виданню Mixsport.

Жан Беленюк Главком

Він також порадив любителям політики серед спортсменів читати більше книжок, щоб більш професійно відстоювати свою точку зору.

"Тим спортсменам, яких дійсно цікавить політика, я рекомендую читати більше книжок, спілкуватися з розумними людьми, критично сприймати інформацію, яка нас оточує. Це потрібно, щоб відстоювати свою точку зору більш-менш професійно. Взагалі, всім видатним українським спортсменам раджу, в першу чергу, займатися спортом і прославляти нашу країну. А політика нікуди не дінеться", – додав борець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беленюк запропонував свою кандидатуру на бій Олександра Усика проти хейтерів.