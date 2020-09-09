Повєткін про протести в Білорусі: хочуть посварити народи братські, що вже зробили з Україною

Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін заявив, що протести в Білорусі почалися в результаті стороннього втручання, згадавши Україну.

"Я не на такому високому рівні, щоб це правильно розуміти, напевно. Але я вважаю, що чиєсь втручання там є. Не просто так. Вони хочуть посварити народи братські, що вони вже зробили з Україною. Як при революції – брат проти брата йшов, а батько проти сина", – розповів росіянин в інтерв'ю на YouTube-каналі Metametrica.

Він також висловив надію на те, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку вдасться утримати свій пост.

"Я сподіваюся, все-таки, що Лукашенко все утримає. Він людина сильна, вольова. Я їздив у Білорусь. Я подивився і побачив нормальних, добрих, спокійних людей. Жодного кіпішу. П'яних особливо я не бачив. Хороша, нормальна країна. Як у них чистенько, які у них колгоспи і городи", – додав Повєткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський призер з фрістайлу з Білорусі Дмитро Дащинський заявив, що російські ЗМІ намагаються розділити його народ.