Помста Німеччини і розгром від Росії: результати відбору Євро-2020 19 листопада

У вівторок, 19 листопада, відбулися заключні матчі кваліфікації на чемпіонат Європи з футболу-2020. Поєдинки останнього туру пройшли в групах С, Е, G і I.

Збірна Росії після провальної зустрічі з Бельгією, влаштувала фірмовий розгром Сан-Марино.

Крім того, Німеччина пропустила першою від Північної Ірландії, після чого відвантажила опонентам 6 голів поспіль, а Нідерланди легко розправилися з Естонією.

Результати 18 листопада.

Група С

Нідерланди – Естонія 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 6 Вейналдум, 2:0 – 18 Аке, 3:0 – 66 Вейналдум, 4:0 – 78 Вейналдум, 5:0 – 87 Боада.

Нідерланди – Сіллессен, Аке, ван Анхолт, де Лігт, Проппер, де Йонг (Стротман, 75), Стенгс, Вейналдум, Промес, де Йонг (Вегорст, 63), Депа (Боада, 46).

Естонія – Лепметс, Метс, Тамм, Теністе (Баранов, 61), Калласте, Васильєв, Айнсалу, Антонов, Ояма (Кяйт, 83), Сорга, Зеньов (Лійвак, 76).

Німеччина – Північна Ірландія 6:1 (2:1, 4:0)

Голи: 0:1 – 7 Сміт, 1:1 – 19 Гнабрі, 2:1 – 43 Горетцка, 3:1 – 47 Гнабрі, 4:1 – 60 Гнабрі, 5:1 – 73 Горетцка, 6:1 – 90 Брандт .

Німеччина – тер стегон, Кіммі, Клостерманн (Штарк, 65), Та, Хектор, Горетцка (Сердар, 73), Кроос, Гнабрі (Амірі, 81), Гюндоган, Брандт, Джан.

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Сміт, Фленаган, Кеткарт, Макнейра (Бойс, 77), Девіс, Севілл, Фергюсон, Еванс (Маклафлін, 65), Томпсон, Мадженніс (Лейвера, 83).

Група G

Польща – Словенія 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 1:0 – 3 Шиманьська, 1:1 – 14 Матавж, 2:1 – 54 Левандовскі, 2:2 – 61 Ілічич, 3:2 – 81 гуральському.

Польща – Шченсни, Глик (Єджейчик, 7), Пішчек (Кендзьора, 45), Беднарек, Реца, Гуральски, Крихов'як, Зелінський, Шиманьська (Юзвяк, 86), Гросицького, Левандовскі.

Словенія – Хмара, Блажіч, Мевля, Стоянович, Балковец, Куртич, Крхин, Бійол (Зайц, 72), Вербич (Реп, 86), Ілічіч, Матавж (Вучкич, 89).

Попередження: Куртич (2), Реца (32), Крихов'як (70), Кендзьора (85).

Вилучення: Куртич (86).

Латвія – Австрія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65 Ошс.

Латвія – Штейнбор, Ошс, Максименко, Дубра, Юрковскіс, Камеш, Грязнов (Черноморд, 90), Улдрікіс (Гутковський, 70), Федоров, Савальніекс, Яніс Ікаунієкс (Тарасов, 89).

Австрія – Перван, Пош, Драгович, Вебер, Тріммель, Шауб, Грілліч, Ільзанкер (Ранфтль, 77), Гойгінгер (Хінтерзеер, 69), Грегоріч, Баумгартлінгер (Онісіво, 46).

Попередження: Яніс Ікаунієкс (25), Ільзанкер (55), Штейнбор (72).

Північна Македонія – Ізраїль 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 45 Ніколов.

Північна Македонія – Димитріївського, Рістевскі, Рістовскі, Велкоськи (Зайков, 72), Муслім, Барді, Костадінов, Елмаз, Ніколов, Стояновський (Несторівські, 61), Пандєв (Аврамовскі, 79).

Ізраїль – Харуш, Менахем, Даса (Дганія, 41), Тібі, Натхо, Глазер, Саба (Вейсман, 68), Ельмкіс (Хазіза, 59), Захави, Бітон, Даббур.

Попередження: Барді (29), Глазер (35), Саба (35), Ніколов (60), Менахем (82), Даббур (88).

Група E

Словаччина – Азербайджан 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 19 Боженік, 2:0 – 86 Гамшик.

Словаччина – Дубравка, Шкріньяр, Ганцко, Дьомбер, Пекарік, Куцка (Дуда, 85), Лоботка, Беро, Гамшик, Гараслін (Дюриш, 71), Боженік (Мраз, 77).

Азербайджан – Балаев, Мустафазаде, Гусейнов, Гусейнов, Крівоцюк (Халілзад, 73), Гусейнов (Дадашов, 79), Гараєв, Іскендерлі, Паскуаль (Джамалов, 46), Рахімов, Шейдаев.

Попередження: Паскуаль (45), Гусейнов (45), Гараслін (62), Шкріньяр (82), Халілзад (88).

Уельс – Угорщина 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 15 Ремзі, 2:0 – 47 Ремзі.

Уельс – Хеннессі, Локьер, міфем, Девіс, Робертс, Ремзі, Моррелл (Ампаду, 50), Аллен, Джеймс, Бейл (Вілсон, 88), Мур.

Угорщина – Гулачі, Барат, Надь, Ланг, Ловренчіч, Надь (Ковач, 60), Собослаі, Шаллан (Холендер, 83), Паткай, Джуджак (Варга, 72), Салаї.

Попередження: Паткай (66), Ковач (71), Локьер (72), Джеймс (88).

Група I

Сан-Марино – Росія 0:5 (0:2, 0:3)

Голи: 0:1 – 3 Кузя, 0:2 – 19 Петров, 0:3 – 49 Міранчук, 0:4 – 56 Іонов, 0:5 – 78 Комличенко.

Сан-Марино – Сімончіні, Сімончіні, Вітайолі, Палацці, Чензоні, Д`Аддаріо (Томассіні, 64), Лунадеи, Джарді, Гаспероні (Баттістіні, 46), Бернарди (Хірш, 61), Берарді.

Росія – Шунін, Кудряшов, Джикия, Петров, Бєляєв, Кузяев, Міранчук (Комличенко, 65), Бакаєв, Оздоєв (Зобнин, 59), Іонов (Головін, 59), Дзюба.

Попередження: Сімончіні (33), Чензоні (45), Оздоєв (53), Палацці (53), Хірш (90).

Шотландія – Казахстан 3:1 (0:1, 3:0)

Голи: 0:1 – 34 Зайнутдинов, 1:1 – 48 Макгинн, 2:1 – 64 Нейсміт, 3:1 – 90 Макгинн.

Шотландія – Маршалл, Палмер, Маккенна, Галлахер, Тейлор, Форрест, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 90), Джек, Крісті (Флек, 83), Нейсміт (Берк, 78).

Казахстан – Непогодов, Суюмбаєв, Марочкин, Малий, АБиК, Зайнутдинов, Логвиненко, Ісламхан (Федін, 75), Перцух (Куат, 74), Шомко, Щоткін (Аймбетов, 83).

Попередження: Ісламхан (22), АБиК (43), Галлахер (66), Марочкин (67), Куат (81).

Бельгія – Кіпр 6:1 (4:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 14 Іоанну, 1:1 – 16 Бентеке, 2:1 – 35 де Брейне, 3:1 – 41 де Брейне, 4:1 – 44 Феррейра Карраско, 5:1 – 51, автогол Христофору, 6 :1 – 67 Бентеке.

Бельгія – Міньоле, Коббаут, Денайер, Алдервейрелд, Феррейра Карраско, де Брюйне (Прат, 68), Ванаку, Азар, Тілеманс, Азар (Версхарен, 64), Бентеке (орігамі, 80).

Кіпр – Михайло, Меркіс, Уілер, Христофору, Кістки (Папуліс, 81), Артіматас, Кір'яков, Шполяріч (Ефрем, 79), Кастанос, Іоанну (Кусулос, 67), Сотера.

Попередження: Меркіс (19).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України, швидше за все, потрапляє на команду Нідерландів в групі C, поєдинки якої відбудуться в Амстердамі і Бухаресті.

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