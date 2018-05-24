Погрози ІДІЛ перед фіналом Ліги чемпіонів: чого варто очікувати киянам і гостям столиці

Терористична організація ІДІЛ, яка нібито закликала влаштовувати терористичні акти під час проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві 26 травня, не зацікавлена в подібних акціях, на відміну від Російської Федерації.

Про це в ефірі ObozTV заявив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.

"ІДІЛ не є афілійованою структурою у Кремлі. Це схоже на Леніна у 1917 році, коли його фінансувала Німеччина, але він робив свої справи. Коли інтереси Росії та ІДІЛ збігалися, тоді відбувалося певне спрямування. Якщо інтереси ІДІЛ і Кремля не збігаються, то ІДІЛ не виконуватиме прямі доручення Кремля. Вони не повністю залежні від Росії. Але гроші беруть, як і більшовики у німців", - зазначив він.

За його словами, Москва цілком може стояти за поширенням подібних чуток.

"Це не лише напруга в українському суспільстві, а й гра на страхах європейців і тих, хто приїде в Україну. Якщо вони успішно на цьому зіграють, то до нас приїде не 70-150 тисяч, а 40 тисяч, і росіяни зможуть говорити про те, що фінал провалився, Україні ніхто не довіряє", - додав експерт.

При цьому Петренко вважає, що у вчиненні реальних терактів під час проведення таких заходів наразі Кремль не зацікавлений через чемпіонат світу з футболу.

"Ми повинні розуміти, що зараз той період, коли Росія не підніматиме вуха. Вона зацікавлена, щоб пройшов ЧС в Росії, і якщо в Україні відбувається якийсь терористичний акт, то всі розуміють, хто за ним стоїть. Якщо в ньому ще загинуть іноземні громадяни, то піде загострення цих країн з Росією і люди просто не поїдуть на ЧС в Росію, і він провалиться. Тому вони змушені не застосовувати якісь прямі дій для того, щоб уникнути подальшої ескалації в Росії", - переконаний він.

Також негативне враження від фіналу ЛЧ в Україні можуть залишити власні радикали.

"Я думаю, що найбільша проблема зараз в Україні - це внутрішня проблема, це політичні екстремісти. Вони розуміють, що там, де купа людей, світових ЗМІ, можна про себе так заявити, що почує весь світ", - констатував експерт.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що терористична організація ІДІЛ закликає влаштувати теракт під час проведення Ліги чемпіонів у Києві 26 травня - це частина інформаційної війни Росії проти України.