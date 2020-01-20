Почесний президент Lavr Team Юрій Лавренюк про розвиток ММА в Україні і про те, чому спорт важливий для кожної людини

Багатомільйонні гонорари, харизматичні бійці та поєдинки, яких чекають і які обговорюють місяцями. Змішані єдиноборства, або коротко – ММА (Mixed martial arts), тепер чимдалі популярніші, їх телевізійна й онлайн-аудиторія стрімко наздоганяє аудиторію боксу, який ще 10 років тому вважався беззаперечним королем бойових видів спорту. Український ринок не залишається осторонь – із кожним роком дедалі більше змагань і спортивних клубів, де тренуються аматори, професіонали, жінки і навіть учні початкової школи.

Як сьогодні розвивається ММА в Україні, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів Юрій Лавренюк, який ще 12 років тому став співзасновником клубу змішаних єдиноборств Lavr Team і зараз є його почесним президентом.

Для чого ексзаступнику міністра інфраструктури бойовий клуб?

По-перше, Lavr Team з'явився задовго до роботи в міністерстві. По-друге, я особисто ніколи не задавався питанням, для чого воно мені, тому що було б дивно, якби я цього не зробив. Ще до служби в МВС я професійно займався рукопашним боєм. Пізніше займав призові місця на змаганнях серед правоохоронців. Усе життя захоплювався ММА і, відповідно, намагався залучити до цього спорту якомога більше друзів і знайомих. Із ними ми свого часу й заснували клуб.

Коли і як виникла ця ідея?

У 2006 році ми створили Колегію з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю – ВСК. Це громадське об'єднання, що допомагає правоохоронним органам у розкритті злочинів, пов'язаних із корупцією й організованою злочинністю. Тоді ще не було закону про захист викривачів і свідків, і члени колегії та їхні сім'ї, а також потерпілі та заявники регулярно отримували погрози, на них чинили тиск тощо.

Для їхньої безпеки ми створили відділ фізичного захисту. Тут працювали колишні співробітники правоохоронних органів, спецназівці, спортсмени. Статні хлопці супроводжували важливих для слідства свідків і заявників, яким погрожували, запобігали нападу на них. Власне, так ідея і виникла: кожен громадянин має право на захист і самозахист, отже, повинен володіти відповідними знаннями та навичками. Ми захотіли зробити ці знання доступними для всіх і через рік відкрили Lavr Team.

Хто ваші вихованці?

Переважно це любителі, ті, хто займається для свого задоволення. Але є й професійні спортсмени, вони тренуються двічі на день за окремою програмою. Тренуються також ветерани та співробітники правоохоронних органів, спецназівці. Зараз думаємо над проведенням спільних змагань. Намагаємося залучати до занять також молодь і дітей із 7-8 років.

Це не рано для такого спорту?

Давайте одразу визначимося. ММА – це не бої без правил, як дехто помилково вважає. Це бойові мистецтва, всім відомі дисципліни – дзюдо, муай-тай, греко-римська боротьба і багато інших. Вони корисні для дітей не тільки фізичним розвитком. Це в якомусь сенсі і патріотичне виховання, адже кожен має шанс стати професіоналом і представляти свою державу в світі.

По-друге, коли є захоплення і жага спорту, на вулицю з усіма побічними наслідками часу не залишається. Октагон і мати – кращий запобіжник від алкоголю, сигарет і наркотиків. Коли діти мають де виплеснути енергію, вони не шукатимуть пригод на вулиці.

Або будуть навчені, фізично підготовлені та налаштовані на пригоди?

У жодному разі. Власне, клуб тому й спеціалізується саме на єдиноборствах, а не просто на боксі чи боротьбі. У філософії ММА фізична підготовка тісно пов'язана з духовною. Це не про хуліганство, а навпаки – про витримку, про здатність досконало управляти не тільки своїм тілом, а й емоціями.

Вам будь-який боєць ММА скаже, що добре тренована людина ніколи не застосує професійних навичок стосовно непідготовленого противника. Ми зараз не говоримо про самооборону. Вихованці професійних тренерів ніколи не почнуть бійку, чи не будуть вихвалятися перед дівчиною або друзями. Це зовсім інше виховання та розуміння меж прийнятного і дозволеного.

Є якісь спеціальні критерії для початку занять?

Займаються всі охочі. Єдина вимога – повідомити про наявність медичних протипоказань. Хто добре себе показує, може захищати честь держави на національних і міжнародних змаганнях, але це вирішує тренер.

Хто з ваших вихованців досяг найкращих результатів?

Боюся когось забути назвати, тому скажу просто: серед наших хлопців є чемпіони світу, Європи та України, є призери цих чемпіонатів, володарі Кубка України з ММА та самбо. Нещодавно наші хлопці у складі збірної команди Києва завоювали "бронзу" на щорічному Кубку України, що проходив у Харкові. Серед знаменитостей у клубі тренуються, наприклад, співаки Сергій Мироненко та Олександр Кривошапко.

Саша – переможець четвертого сезону "Битви". Проєкту, де медіаособистості змагаються в боксі. До бою його готував тренер Lavr Team Вахабжан Муратов (1-й віце-президент Федерації змішаних єдиноборств ММА України, головний тренер збірної України зі змішаних єдиноборств ММА. Чемпіон світу з бойового самбо серед майстрів, Почесний майстер спорту з бойового самбо,суддя міжнародної категорії – OBOZREVATEL). Ми всі підтримували його, й у фінальному поєдинку він феєрично здолав суперника: два нокдауни!

У яких містах працює асоціація зараз і чи плануєте розширювати географію?

Lavr Team об'єднує спортивні клуби в Києві, Умані та Чернівцях. Багато клубів у різних містах хочуть приєднатися до асоціації, але в нас досить жорсткі критерії до матеріально-технічної та тренерської бази. Тому дуже вимогливо розглядаємо заявки на вступ. Ми не женемося за мережею, а працюємо над якістю наявної бази. Зараз зосереджені переважно на столиці, тому що тут більше спортсменів і охочих займатися, приїжджають також із регіонів.

Назвете три найбільші проблеми ММА в Україні?

Тренерські кадри, спортивні бази та засоби. Усього цього не вистачає, і ми намагаємося ці проблеми вирішувати на своєму рівні. З нами працюють дуже потужні тренери, і я вважаю це великим досягненням. Я вже згадував про найдосвідченішого – Вахабжана Муратова, з нами також Олег Свистак, Андрій Литвиненко та інші.

Всі вони – знавці своєї справи. Сподіваюся, їхні вихованці після завершення професійних виступів продовжать кар`єру як тренери. Бракує баз, хоча на балансі міністерств і тієї ж КМДА багато приміщень, які або простоюють, або орендовані комерсантами під офіси. Потреба в приміщеннях величезна. Ремонти готові робити за свій рахунок, головне – підведені комунікації.

Спортивні клуби шукають площі, ведуть багатотомне листування, випрошують, але залишаються з цією проблемою сам на сам.

Третя проблема – гроші. Хто фінансує Lavr Team?

У нас є постійні меценати та спонсори, з якими працюємо під час змагань. Клуб був заснований спільно з друзями, тому кожен із нас теж долучається. Після звільнення з міністерства у мене тепер менш щільний графік, я приділяю клубу більше уваги, частіше відвідую тренування і змагання. Найсерйозніші та першочергові витрати – участь спортсменів у змаганнях, форма, спортивне харчування, інвентар.

Весна – найспекотніший час для ММА. До яких змагань готуєтеся?

Зараз саме формуємо команди. Кілька хлопців виступатимуть на Чемпіонаті України. Плануємо організувати змагання в київському Палаці спорту. Мій близький друг, президент федерації ММА в Нью-Йорку, також запрошує на змагання. Наше завдання – визначитися, хто готовий летіти і виступати на такому рівні. Словом, спортивних планів вистачає.

Як співзасновник Lavr Team і батько порадьте, чим керуватися, вибираючи клуб ММА для дитини?

Найголовніше, і це стосується не тільки ММА, – тренер. Відвідайте кілька занять, подивіться, як він взаємодіє з дітьми. Переконайтеся, що він має вищу освіту з фізичного виховання, це вимога законодавства України. Раніше могли тренувати просто майстри спорту, зараз – дипломовані фахівці.

Дізнайтеся думку інших дітей і їхніх батьків, чи все їх влаштовує, які є зауваження. І прислухайтеся до власної дитини. У мого 9-річного сина два тренери – Вахабжан Муратов і я. Ми разом вчимо його, щоб він міг постояти і за себе, і за тих, хто слабший. Коли він подорослішає, сам вибиратиме, пов'язувати своє майбутнє з ММА чи ні, але такі якості, як мужність і сила характеру, ще жодному хлопцеві не завадили.

Як я вже казав, ММА охоплює багато дисциплін – бокс, тхеквондо, джиу-джитсу, вільна боротьба, самбо тощо. Тут великий простір для експериментів і пошуку себе.

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