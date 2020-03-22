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22 березня • оновлено в 10:05
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Побита рекордсменка UFC розгорнула в клініці прапор України: спортивні підсумки 21 березня

2.7т
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Побита рекордсменка UFC Марина Мороз розгорнула в лікарні прапор України, а Різатдінова сiла на шпагат посеред київського супермаркету

OBOZREVATEL представляє головні спортивні події суботи, 21 березня.

Побита боєць UFC розгорнула прапор України: підсумки спорту 21 березня

Крім того, експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавiрусу і в США легкоатлеток роками примушували до сексу в обмін на місце в збірній. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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