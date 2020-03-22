Побита рекордсменка UFC розгорнула в клініці прапор України: спортивні підсумки 21 березня

Побита рекордсменка UFC Марина Мороз розгорнула в лікарні прапор України, а Різатдінова сiла на шпагат посеред київського супермаркету
OBOZREVATEL представляє головні спортивні події суботи, 21 березня.
Крім того, експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавiрусу і в США легкоатлеток роками примушували до сексу в обмін на місце в збірній. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Побита рекордсменка UFC Марина Мороз розгорнула в лікарні прапор України
Різатдінова сiла на шпагат посеред київського супермаркету
Експрезидент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавiрусу
У США легкоатлеток роками примушували до сексу в обмін на місце в збірній
Ерін Олдрич в подробицях розповіла, як її ґвалтував тренер збірної Рембао
В "Аталанти" дві смерті від коронавiрусу
Відверті фото колишньої гольфистки підкорили мережу
Світоліна і Монфіс висміяли паніку через коронавiрус
Нокаут від Ф'юрі шокував ексчемпіона світу
Москвичі вкрали килимки та гвинтівки у збірної Росії з біатлону
Чемпіон світу з Росії виявився актором фільмів для дорослих
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!