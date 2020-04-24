"По куполу вріжу": Соловйов по-хамськи пригрозив розправою Уткину

Російський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив фізичною розправою коментатору Василю Уткіну після того, як той повторно викликав опонента на Versus Battle.

Соловйов накинувся на спортивного журналіста в прямому ефірі свого каналу на YouTube.

Василь Уткін і Володимир Соловйов "Чемпіонат"

"Ти, Васю, гидота. Коли ти в наступний раз подумаєш, щоб мене на щось викликати, знай – коли мене побачиш, тобі ніякі виклики не знадобляться. Тому ти, Вася, голову включи. Голову. А то знаєш, ось ця рука може голову... Просто зверху по куполу вріжу. Ти, кажуть, високого зросту. Нічого, я підстрибну, я дістану. Або першим ударом тебе загну. Дивись у мене і пильнуй, озирається у всі боки. Це тобі, Васю, не язиком базікати, це тобі за слова відповідати. Або вибачитися. Це вже вибирай сам", – цитує Соловйова "Чемпіонат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як спортивний коментатор вилаявся на адресу уряду Росії, звинувативши його в зраді.

У відповідь Соловйов засипав Уткіна образливими висловлюваннями, згадавши про столицю України Києв.

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