Пляшкою шампанського: лесбійська оргія з "Міс Спартак" потрапила в мережу

Переможниця конкурсу "Міс Спартак" 2018 і керівник жіночого футбольного клубу "Серця Росії" Марія Андрєєва стала учасником гучного скандалу.

Дівчина разом зі своєю командою ескортниць влаштувала лесбійську оргію на яхті одного з футболістів. Сім коротких відео, на якому зображено те, що відбувалося в каютах, потрапило в інтернет.

У кліпах "футболістки" вставляють в промежину пляшку шампанського, займаються одна з одною оральним сексом, фістингом, кунілінгусом і анілінгусом.

Відео 18+ доступно по цьому посиланню.

кадри з відео

кадри з відео

кадри з відео

кадри з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хакери виклали в мережу оголену лесбі-фотосесію популярних спортсменок.

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