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Пляшкою шампанського: лесбійська оргія з "Міс Спартак" потрапила в мережу

24.5тЧитати матеріал російською

Переможниця конкурсу "Міс Спартак" 2018 і керівник жіночого футбольного клубу "Серця Росії" Марія Андрєєва стала учасником гучного скандалу.

Дівчина разом зі своєю командою ескортниць влаштувала лесбійську оргію на яхті одного з футболістів. Сім коротких відео, на якому зображено те, що відбувалося в каютах, потрапило в інтернет.

У кліпах "футболістки" вставляють в промежину пляшку шампанського, займаються одна з одною оральним сексом, фістингом, кунілінгусом і анілінгусом.

Відео 18+ доступно по цьому посиланню.

Пляшкою шампанського: лесбійська оргія з "Міс Спартак" потрапила в мережу

кадри з відео

Пляшкою шампанського: лесбійська оргія з "Міс Спартак" потрапила в мережу

кадри з відео

Пляшкою шампанського: лесбійська оргія з "Міс Спартак" потрапила в мережу

кадри з відео

Пляшкою шампанського: лесбійська оргія з "Міс Спартак" потрапила в мережу

кадри з відео

Новини
Популярна фітнес-модель знялася в гарячій лесбі-фотосесії

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Перепил Недо
Перепил Недо
Естественное поведение самок берёзовых обезьян- ничего удивительного, другого и не ожидали.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Их тела. Их право вставлять в него все что захотят.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Для паРРашного скота это чисто скрепное дело! Бутылка в сраке у быдлa расейского торчит постоянно! Поэтому самки этого скота так себя и ведут - для них это норма! Какая же мерзость - расея и одичалое стадо ушлепков, бродящих по ее территории и именуемых расейским норотом!
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