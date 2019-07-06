Пляшкою шампанського: лесбійська оргія з "Міс Спартак" потрапила в мережу

Переможниця конкурсу "Міс Спартак" 2018 і керівник жіночого футбольного клубу "Серця Росії" Марія Андрєєва стала учасником гучного скандалу.
🔴⚪️ Марія Андрєєва - переможниця конкурсу "Міс Посмішка ROCS" 💫👏👏👏- FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 травня 2018 р
Дівчина готується до отримання заслуженого призу # Спартак #Spartak pic.twitter.com/fiBXmTNqB9
Дівчина разом зі своєю командою ескортниць влаштувала лесбійську оргію на яхті одного з футболістів. Сім коротких відео, на якому зображено те, що відбувалося в каютах, потрапило в інтернет.
У кліпах "футболістки" вставляють в промежину пляшку шампанського, займаються одна з одною оральним сексом, фістингом, кунілінгусом і анілінгусом.
Відео 18+ доступно по цьому посиланню.
кадри з відео
кадри з відео
кадри з відео
кадри з відео
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хакери виклали в мережу оголену лесбі-фотосесію популярних спортсменок.
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