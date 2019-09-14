Плавчиха вдягнула "голий" купальник і викликала скандал: спортивні підсумки 13 вересня

Ломаченко має намір відмовитися від чемпіонського бою, а плавчиха відкрила купальник і викликала скандал в США. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 13 вересня.

Крім того, названий суперник переможця реваншу Джошуа – Руїс і російський боксер помер під час тренування. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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