ЗМІ назвали грошові бонуси для Луческу в "Динамо"

Олександр Чеканов Футбол 19:22, 31.07.2020 Оновлено: 19:34, 31.07.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу отримає серйозні бонуси в разі успішної роботи з командою.

Як пише портал Ziare, зарплата 75-річного фахівця в столичному клубі становить 150 тисяч євро в місяць (за іншими даними – 100 тис. – ред.). Водночас, якщо "Динамо" перерве гегемонію донецького "Шахтаря" і виграє золоті медалі національної першості, то Луческу заробить додатковий мільйон євро.

Крім того, наставнику передбачено бонус за виграш Суперкубка України, в якому кияни 25 серпня зіграють з донецьким "Шахтарем". Цей трофей оцінено у 50 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс після представлення Мірчі Луческу футболістам заявив, що готовий змінити всіх гравців, якщо вони не досягнуть успіхів із новим тренером.

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