МоваЯзык

Топтеми:

ЗМІ назвали грошові бонуси для Луческу в "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,5 т.
Мірча Луческу

Мірчу Луческу представили команді 30 липня.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу отримає серйозні бонуси в разі успішної роботи з командою.

Як пише портал Ziare, зарплата 75-річного фахівця в столичному клубі становить 150 тисяч євро в місяць (за іншими даними – 100 тис. – ред.). Водночас, якщо "Динамо" перерве гегемонію донецького "Шахтаря" і виграє золоті медалі національної першості, то Луческу заробить додатковий мільйон євро.

Крім того, наставнику передбачено бонус за виграш Суперкубка України, в якому кияни 25 серпня зіграють з донецьким "Шахтарем". Цей трофей оцінено у 50 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс після представлення Мірчі Луческу футболістам заявив, що готовий змінити всіх гравців, якщо вони не досягнуть успіхів із новим тренером.

ФК Динамо КиївМірча Луческу
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол