Перший бій Усика в супертяжах перенесуть: спортивні підсумки 23 березня

Бій Олександра Усика не відбудуться в термін, а в Росії захопилися збірною України з футболу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 23 березня.

Крім того, промоутер анонсував супербій Усика, осадивши Тайсона і українські футболісти збірної вивели з себе Роналду. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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