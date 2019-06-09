Перемога України викликала істерику в Росії: спортивні підсумки 8 червня

Україна здобула фантастичну перемогу у відборі Євро-2020, яка викликала дику істерику в Російській Федерації. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 8 червня.

Крім того, стадіон у Львові неймовірно виконав гімн України перед матчем з Сербією, а після гри Зінченко вп'явся в шию кореспондентці в прямому ефірі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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