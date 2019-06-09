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Перемога України викликала істерику в Росії: спортивні підсумки 8 червня

2.2тЧитати матеріал російською

Україна здобула фантастичну перемогу у відборі Євро-2020, яка викликала дику істерику в Російській Федерації. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 8 червня.

Перемога України викликала істерику в Росії: спортивні підсумки 8 червня

Крім того, стадіон у Львові неймовірно виконав гімн України перед матчем з Сербією, а після гри Зінченко вп'явся в шию кореспондентці в прямому ефірі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааааа, Обоз пробил очередное днище!!!
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леня зе
леня зе
@6аные разжигатели вражды.на ровном месте.давайте уе6ки где :)истерика.йододефицитные:)
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Где истерика-то? Россияне сами 9-0 выиграли.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Petrova Kristina,Причем тут истерика я тоже не понял.Сразу после матча всех украинских болельщиков на Обозе я поздравил,желаю украинским футболистам выйти в финальный турнир,все шансы есть для этого.
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