Вона - допінгістка: у збірній України розповіли, як залишилися без медалей Паралімпіади-2018

Судді і суперниця, раніше підозрювана у вживанні допінгу, завадили українським паралімпійцям виграти ще кілька медалей на Іграх-2018 у Пхенчхані. Таку думку озвучив президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

"Проти нас знову було суддівство. Крім того, в останній день перед Іграми була допущена спортсменка з допінгового списку Макларена. Їй дісталися медалі, які повинні були виграти наші спортсмени. Це не фейр-плей", - цитує Сушкевича XSPOR.

Заощаджені в результаті цього бюджетні кошти глава ПКУ попросив направити на розвиток інфраструктури, навчально-тренувальні збори паралімпійців та транспорт для людей з інвалідністю.

Раніше "Обозреватель" повідомляв про те, що команда України завершила Паралімпійські ігри 2018 року на шостому місці в медальному заліку. Всього наші спортсмени виграли 22 медалі - по сім золотих і срібних, і вісім бронзових.