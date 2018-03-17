Українці завоювали "срібло" і "бронзу" на Паралімпіаді-2018

Українські лижники Григорій Вовчинський і Максим Яровий поповнили медальну скарбничку нашої країни на Паралімпійських іграх-2018 .

Вони завоювали "срібло" в лижній гонці на 10 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і "бронзу" в лижних гонках на 7,5 км, передає офіційний сайт змагань.

Вовчинський відстав від лідера на 8,7 секунд і фінішував з часом 24 хвилини 15,5 секунд.

Першу ж сходинку посів японець Йошініро Нитта (24: 06.8), а третім фінішував канадець Марк Арендзее (24: 27.1).

До слова, на четвертій позиції розмістився ще один українець Ігор Рептюх, який відстав від лідера на 31,1 секунди.

Відзначимо, що це вже шоста медаль Вовчинського на Паралімпіадах. У Ванкувері-2010 і Сочі-2014 спортсмен виграв одне "золото" і по два "срібла" і "бронзи".

Григорій Вовчинський facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Максим Яровий виборов "бронзу" в лижних гонках на 7,5 км. Це - 21-я медаль України на цій Паралімпіаді.

Максим Яровий Facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Відзначимо, що це друга нагорода Ярового в Пхенчхані - раніше він виграв "золото" на 15-кілометрівці.

На даний момент в активі України 21 медаль. Країна займає п'яте місце в турнірній таблиці.

Партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell .

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на Паралімпіаді-2018.