Україна завоювала шосте "золото" і ще два срібла на Паралімпіаді-2018

Українські біатлоністи поповнили медальну скарбничку нашої країни на Паралімпійських іграх-2018. У 7-й змагальний день Паралімпіади в Пхенчхані спортсмени з України виграли три нагороди. Тепер у нашої збірної 19 медалей.

"Золото" в індивідуальній гонці на 15 км серед спортсменів з порушенням зору (клас В1-В3) завоював Віталій Лук'яненко. "Срібло" в цій же дисципліні взяв ще один наш співвітчизник Олександр Казик.

"Бронзу" в останній момент у двох українців вирвав француз Ентоні Шаленсон. Він на 8 секунд випередив Анатолія Ковалевського та Юрія Уткіна, які показали ідентичний результат і посіли четверте місце. Шостим став Дмитро Суярко.

У жіночій команді в класі В2 медаль зуміла завоювати Оксана Шишкова. Уродженка Харкова виборола "срібло" в індивідуальній гонці на 12,5 км.

Ще одна представниця України Ольга Прилуцька стала четвертою.

У чоловічій індивідуальній гонці на 15 км серед сидячих спортсменів українцеві Тарасу Радю не вистачило до "бронзи" всього чотирьох секунд.

У жіночій індивідуальній гонці серед стоячих спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату українки зупинилися за крок від подіуму. Ірина Буй відстала від третього місця на 4 секунди, а п'ятою фінішувала Богдана Конашук.

Ще дві українки в цій гонці Людмила Ляшенко та Юлія Батенкова-Бауманн стали 10-ю і 11-ю відповідно.

У чоловічій індивідуальній гонці в подібній дисципліни до третьої стрільби Ігор Рептюх йшов на золоту медаль. Однак два промахи відкинули українця спершу на четверту позицію, а потім ще одна штрафна хвилина відкотила його на п'яте місце.

Капітан збірної України Григорій Вовчинський зупинився за крок від "бронзи", Віталій Ситник став шостим, а Сергій Романюк фінішував 12-м.

Відзначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на Паралімпіаді-2018.