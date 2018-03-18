Україна завоювала 22 медалі на Паралімпіаді

У південнокорейському місті Пхенчхан завершилися XII Паралімпійські зимові ігри 2018. З 9 по 18 березня представники 49 країн боролися за 80 комплектів нагород.

Збірна України на Паралімпіаді-2018 була представлена ​​33 спортсменами, які вибороли 22 нагороди: 7 золотих, 7 срiбних і 8 бронзових.

У медальному заліку наша країна посіла підсумкове шосте місце.

"Золото" для нашої країни завоювали:

- Віталій Лук'яненко, в спринті серед чоловіків з проблемами зору.

Віталій Лук'яненко (другий зверху)

- Максим Яровий, в лижних гонках сидячи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату на дистанції 15 кілометрів.

Максим Яровий

- Ігор Рептюхв змаганнях лижників на 20-кілометровій дистанції вільним стилем в класі LW8 (з порушенням зору).

Ігор Рептюх

- ТарасРадь в біатлонної індивідуальній гонці на дистанції 12,5 км серед сидячих спортсменів.

Тарас Радь

- Оксана Шишковав індивідуальній гонці з біатлону на дистанції 10 км.

Оксана Шишкова

- Віталій Лук'яненков індивідуальній гонці на 15 км серед спортсменів з порушенням зору (клас В1-В3).

Віталій Лук'яненко (другий праворуч зверху)

- Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова в змішаній лижній естафеті.

Збірна України

Відзначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що на Паралімпіаді-2018 було встановлено історичний рекорд, який побив досягнення російського Сочі-2014.