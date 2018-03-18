У Пхенчхані завершились Паралімпійські Ігри-2018

На стадіоні Канвондо в південнокорейському місті Пхенчхан відбулася урочиста церемонія закриття XII Паралімпійських зимових ігор.
З 9 по 18 березня березня представники з 48 країн розіграли 80 комплектів нагород.
Захід розпочався зі спеціальноі вистави. Також відбулася урочиста церемонія передачі "естафети" в китайський Пекін, де пройде Паралімпіада-2022.
Нагадаємо, що збірна України завершила виступ на 6-му місці в медальному заліку.
На рахунку наших спортсменів 22 нагороди: сім золотих, сім срібних і вісім бронзових.
Церемонія закриття Паралімпіади
Церемонія закриття Паралімпіади
Церемонія закриття Паралімпіади
Церемонія закриття Паралімпіади
Церемонія закриття Паралімпіади
В останній змагальний день "золото" у змішаній лижній естафеті взяли Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова.
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