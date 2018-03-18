У Пхенчхані завершились Паралімпійські Ігри-2018

На стадіоні Канвондо в південнокорейському місті Пхенчхан відбулася урочиста церемонія закриття XII Паралімпійських зимових ігор.

З 9 по 18 березня березня представники з 48 країн розіграли 80 комплектів нагород.

Захід розпочався зі спеціальноі вистави. Також відбулася урочиста церемонія передачі "естафети" в китайський Пекін, де пройде Паралімпіада-2022.

Нагадаємо, що збірна України завершила виступ на 6-му місці в медальному заліку.

На рахунку наших спортсменів 22 нагороди: сім золотих, сім срібних і вісім бронзових.

Церемонія закриття Паралімпіади

Церемонія закриття Паралімпіади

Церемонія закриття Паралімпіади

Церемонія закриття Паралімпіади

Церемонія закриття Паралімпіади

В останній змагальний день "золото" у змішаній лижній естафеті взяли Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова.