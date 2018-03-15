Плювати на санкції: росіяни влаштували провокацію на Паралімпіаді-2018

Вболівальники з РФ байдуже поставилися до заборон Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), який не дозволив використовувати будь-яку російську символіку на Паралімпіаді-2018.

Незважаючи на обіцяні санкції з боку МПК, російські фанати влаштували провокацію, протягнувши на трибуни в Пхенчхані "триколори". Вболівальники розмахували забороненими прапорами під час матчу своєї команди і збірної США з керлінгу, передає "Спорт-Експрес" із посиланням на Aftenposten.

При цьому повідомляється, що охорона, яка працювала на цій грі, не стала втручатися. Хоча за правилами МПК, уболівальників, які розгорнули прапори, слід відвести зі стадіону і конфіскувати символіку. Їм також міг загрожувати арешт.

Нагадаємо, що Україна завоювала 16 медалей за підсумками п'яти змагальних днів на Паралімпійських іграх у Пхенчхані.