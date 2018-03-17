Паралімпіада-2018: Україна завоювала ще одну "бронзу"

Український лижник Максим Яровий поповнив медальну скарбничку нашої країни на Паралімпійських іграх-2018.

Спортсмен завоював "бронзу" в лижних гонках на 7,5 км (сидячи). Це - 21-а медаль України на цій Паралімпіаді, передає офіційний сайт змагань.

Відзначимо, що це друга нагорода Ярового в Пхенчхані - раніше він виграв "золото" на 15-кілометрівці.

Максим Яровий Facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Також у медальній колекції Максима також два "срібла" і "бронза" Паралімпіади-2014.

Наразі в активі України 21 медаль. Країна займає п'яте місце в турнірній таблиці.

Відзначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell .

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на Паралімпіаді-2018.