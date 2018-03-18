Опублікований підсумковий залік Паралімпіади-2018: де Україна

Збірна України завершила XII Паралімпійські зимові ігри 2018 на підсумковому 6-му місці в офіційному медальному заліку Паралімпіади-2018. На рахунку наших спортсменів 22 нагороди: сім золотих, сім срібних і вісім бронзових.

В останній змагальний день "золото" у змішаній лижній естафеті взяли Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова, що дозволило українській команді закріпитися в шістці найсильніших.

На першому місці в медальному рейтингу Ігри-2018 завершила команда США. Другими йдуть нейтральні паралімпійські атлети (РФ), на третьому рядку Канада.

Відзначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що на Паралімпіаді-2018 було встановлено історичний рекорд, який побив досягнення російського Сочі-2014.