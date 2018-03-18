Медальний залік Паралімпіади-2018 на 18 березня

Паралімпійська збірна України в останній день Ігор-2018 в южнокорейком Пхенчхані здобула золоту медаль в лижній змішаній естафеті. Ця нагорода стала 7-й найвищого ґатунку і 22-й в загальному.

У медальному заліку наша команда займає 6-у сходинку, маючи в скарбничці також 7 нагород з срібла і 8 з бронзи.

Впевнене лідерство в списку утримують американці з 36 медалями (13-15-8). За ними йдуть нейтральні паралімпійські атлети (росіяни) - 24 нагороди (8-10-6), трійку кращих замикає Канада - 28 (8-4-16).

Відзначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell .

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що на Паралімпіаді-2018 було встановлено історичний рекорд , який побив досягнення російського Сочі-2014.