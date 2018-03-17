Медальний залік Паралімпіади-2018 на 17 березня

У південнокорейському Пхенчхані завершився восьмий день змагання Паралімпійських ігор-2018. Українці в суботу, 17 березня, поповнили нашу скарбничку двома медалями.

Григорій Вовчинський виборов "срібло" в лижній гонці на 10 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, а Максим Яровий "бронзу" в лижних гонках на 7,5 км.

Всього в активі нашої команди вже 21 нагорода. Українська збірна посідає п'яте місце в медальному заліку.

Впевнене лідерство в списку утримують американці з 35 медалями (12-15-8). За ними йдуть нейтральні паралімпійські атлети (росіяни) - 24 нагород (8-10-6).

Відзначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell .

Як повідомляв "Обозреватель", російські вболівальники влаштували провокацію і на Паралімпіаді-2018, наплювавши на заборону МПК.