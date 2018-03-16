Медальний залік Паралімпіади-2018 на 16 березня

У південнокорейському Пхенчхані добігає кінця сьомий змагальний день Паралімпійських ігор-2018. Українці у п'ятницю, 16 березня, завоювали відразу три медалі - одну золоту та дві срібні. Після цього успіху в активі нашої команди холонуло вже 19 нагород.

Паралімпійським чемпіоном-2018 став біатлоніст Віталій Лук'яненко. В індивідуальній гонці на 15 кілометрів для спортсменів з порушенням зору він визнач свого співвітчизника Олександра Казіка.

Ще одне "срібло" для нашої команди завоювала Оксана Шишкова в біатлоні. Вона була другою в індивідуальній гонці на дистанції 12,5 км.

Таким чином, за станом на 10:00 16 березня "жовто-сині" посідають четверте загальнокомандне місце у медальному заліку. На рахунку українців 6 золотих, 6 срібних і 7 бронзових нагород.

Впевнене лідерство в списку утримують американці з 30 медалями (11-12-7). За ними йдуть нейтральні паралімпійські атлети (росіяни) - 20 нагород (8-8-4).

Зазначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell.

Як повідомляв "Обозреватель", російські вболівальники влаштували провокацію і на Паралімпіаді-2018, наплювавши на заборону МПК.