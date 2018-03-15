Медальний залік Паралімпіади-2018 на 15 березня

На зимових Паралімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані в шостий день змагань не було розіграно жодного комплекту медалей.
У біатлоністів і сноубордистів день був присвячений тренуванням, а у змаганнях з хокею і керлінгу пройшли матчі попереднього етапу.
Таким чином, у медальному заліку станом на 15 березня не відбулося жодних змін. Збірна України розташовується на п'ятому місці, маючи в активі п'ять золотих, чотири срібних і сім бронзових нагород.
Лідирують як і раніше американці (8-7-6), в слід за якими йдуть нейтральні паралімпійські атлети з Росії (6-7-4). Замикає трійку збірна Словаччини (8-7-6).
Вашій увазі повний медальний залік Паралімпіади-2018.
Зазначимо, що партнером паралімпійської збірної України є мобільний оператор lifecell.
Як повідомляв "Обозреватель", російські вболівальники влаштували провокацію під час змагань на Паралімпійських іграх у Пхенчхані.
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