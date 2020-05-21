"Отримати по морді": Грицай пояснив, чому кинув виклик Усику

Український борець Богдан Грицай кинув виклик боксеру Олександру Усику, щоб "показати, що за проросійську позицію можна отримати по морді".

"Я це роблю не заради грошей. Для мене це від'ємна частина. Це не заради якихось доларів. Я хочу показати, що за проросійську позицію можна отримати по морді. Я хочу публічно показати, що не всі спортсмени ва*ники. Багато людей пишуть: "спортсмени – з ними все зрозуміло, у них немає голови". Є в Україні нормальні спортсмени-патріоти, які можуть дати відсіч", – сказав Грицай в ексклюзивному інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

Богдан Грицай

Він зазначив, що багато людей оцінили його вчинок. Зокрема, борець отримав дзвінок від політичного діяча Юрія Шухевича.

"Поспілкувалися з ним, він мені сказав приємні слова – "Ти гідний син своєї України". Мені було дуже приємно. Він зарядив мене позитивом. Були дзвінки, мені надсилали багато повідомлень. Писали й деякі депутати. Багато людей підтримали мене", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український плавець Денис Силантьєв вказав на помилку Усика в конфлікті з Грицаєм.