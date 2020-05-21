"Отримати по морді": Грицай пояснив, чому кинув виклик Усику

Богдан також заявив, що готовий пробачити боксера, якщо він запише офіційне звернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому буде вимагати вивести війська з українських Криму та Донбасу

Грицай записав ще одне звернення, показавши клітку, яку він із друзями зібрав для поєдинку з Усиком

Олександр заявив, що згоден зустрітися з борцем тільки в боксерському рингу

Богдан Грицай прийняв цей виклик і публічно звернувся до Усика, запропонувавши боксеру взяти участь у бою без правил

Олександр Усик записав відео, на якому демонстративно нокаутує "диванного експерта" за критику на свою адресу

Український борець Богдан Грицай кинув виклик боксеру Олександру Усику, щоб "показати, що за проросійську позицію можна отримати по морді".

"Я це роблю не заради грошей. Для мене це від'ємна частина. Це не заради якихось доларів. Я хочу показати, що за проросійську позицію можна отримати по морді. Я хочу публічно показати, що не всі спортсмени ва*ники. Багато людей пишуть: "спортсмени – з ними все зрозуміло, у них немає голови". Є в Україні нормальні спортсмени-патріоти, які можуть дати відсіч", – сказав Грицай в ексклюзивному інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

Богдан Грицай

Він зазначив, що багато людей оцінили його вчинок. Зокрема, борець отримав дзвінок від політичного діяча Юрія Шухевича.

"Поспілкувалися з ним, він мені сказав приємні слова – "Ти гідний син своєї України". Мені було дуже приємно. Він зарядив мене позитивом. Були дзвінки, мені надсилали багато повідомлень. Писали й деякі депутати. Багато людей підтримали мене", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український плавець Денис Силантьєв вказав на помилку Усика в конфлікті з Грицаєм.

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