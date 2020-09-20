Білоруського ОМОНівця, який побив протестувальника і став мемом, кинула дружина-чемпіонка з фітнес-бікіні, а знаменитий український боксер показав в Instagram, чий Крим.
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Крім того, українська тенісистка Марта Костюк потрапила в незручну ситуацію, засвітивши інтимні фото в телефоні. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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