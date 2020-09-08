Олімпійський призер з Білорусі про російські ЗМІ: працюють за тією ж схемою, що і з Україною

Дворазовий призер Олімпійських ігор з фрістайлу з Білорусі Дмитро Дащинський заявив, що російські ЗМІ намагаються розділити його народ, порівнявши цю ситуацію з тією, яка раніше мала місце в Україні.

"ЗМІ. Особливо ці російські канали, як Russia Today, проросійські. Що у них про Україну було, що зараз дивишся – по тій же схемі по нам працюють: мовляв, це там з Заходу, з України люди мало не готують у нас бойові дії. Для чого у нас спецслужби тоді, які повинні цьому запобігати?" – цитує слова Дащинського видання Tribuna.

Він також висловив надію, що конфлікт вдасться врегулювати мирним шляхом.

"Я дуже сподіваюся, що до серйозного конфлікту не дійде. Що все-таки почнеться якийсь діалог, якого і не вистачає. Напевно, не було раніше думок таких різних, завжди якось по накатаній йшло і йшло. А зараз вже явно потрібно шукати можливість розмовляти і знаходити якісь спільні точки дотику. Інакше ніяк. Або це насправді перетвориться на бійню. Але, сподіваюся, не буде цього", – заявив спортсмен.

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