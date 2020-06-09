Олімпійський чемпіон Кожевников: Єфремов ставиться до простих людей, як справжня свиня

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевников закликав жорстоко покарати актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП 8 червня в Москві.

Легендарний спортсмен назвав артиста, який сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння, байдужим до оточуючих.

Олександр Кожевников ФК "Спартак"

"З цією людиною потрібно вчинити жорстко. Всі знають про витівки Михайла. І я не кажу про якісь політичні теми. Він давно йшов до цього, це очікувано. Я не раз бачив, в якому стані він перебував на бенкетах в театрі. Єфремов – потенційний злочинець, якому наср*ти на все, як і його друзям. Єфремов ставиться до простих людей, як справжня свиня. Потрібно щось змінювати", – цитує Кожевникова "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті аварії, яку спровокував Михайло Єфремов, загинув 57-річний Сергій Захаров. Актора було затримано, проте пізніше відпущено під підписку про невиїзд.

9 червня Єфремова було доставлено на допит. Йому загрожує до 12 років в'язниці.