Український чемпіон Олімпіади-2018 зробив відверту заяву: спортивні підсумки 22 березня

Чемпіон Олімпійських ігор 2018 року Олександр Абраменко зробив відверту заяву про майбутнє, а ФІФА влаштувала шмон у збірній Росії. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини четверга, 22 березня.

Крім того, російські хокеїстки влаштували жорстокий махач під час матчу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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