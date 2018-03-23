Український чемпіон Олімпіади-2018 зробив відверту заяву: спортивні підсумки 22 березня

Чемпіон Олімпійських ігор 2018 року Олександр Абраменко зробив відверту заяву про майбутнє, а ФІФА влаштувала шмон у збірній Росії. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини четверга, 22 березня.
Крім того, російські хокеїстки влаштували жорстокий махач під час матчу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Він помре: український чемпіон Олімпіади-2018 зробив гучну заяву
ФІФА влаштувала переполох у збірній Росії: що шукають
Російські хокеїстки влаштували жорстке місиво під час матчу - опубліковано відео
Ребров пояснив конфлікт Хачеріді в "Динамо"
"Нудить від його пики": Мутко розлютив росіян брехнею про допінговий скандал
У крові на підлозі: стали відомі нові подробиці смерті легенди радянського хокею
Заборонять грати? Легендарний футболіст вскочив у халепу: всі подробиці
Читайте всі новини по темі "Олімпіада-2018" на сайті "Обозреватель".