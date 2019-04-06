"Нічого поганого не зробила": Кафельников закликав Росію відстати від України

Знаменитий російський тенісист Євгеній Кафельников закликав співвітчизників не втручатися в справи України.

"Друзі! Відчепіться від сусідньої держави! Прошу вас ще раз про це. Українці нічого поганого нам не зробили. Те, що зараз там відбувається, це суто їх внутрішні справи. Зрозумійте ж ви це нарешті! Не давайте зомбоящику тероризувати ваш мозок", – написав дворазовий російський чемпіон турнірів "Великого шолома" у себе в Twitter.

Раніше зірка російського тенісу красиво поставив на місце співвітчизницю в Twitter, розповівши "л*хам з Росії", чий насправді Донецьк.

Не так давно OBOZREVATEL повідомляв, що дочка Кафельникова спробувала зарізатися після передозу. Про серйозні проблеми в сім'ї Кафельникова стало відомо ще влітку минулого року. 18-річна модель пропала "з радарів" своїх близьких, а потім була знайдена в реанімації.

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