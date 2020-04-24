Ексворотар пітерського "Зеніту", а нині заступник спортивного директора команди В'ячеслав Малафєєв заявив, що Росія нічого не зробила для підтримки бізнесу під час коронавірусу.

"В Америці потрібно просто привезти папір, і гроші надрукуються. Наша країна більше залежить від нафтових і газових доходів. Є резервний фонд, якого, як кажуть, вистачить на кілька років, якщо буде зовсім погано. Знову ж таки, як дивитися на ці речі. якщо порівнювати з заходами, вжитими в Америці, безумовно, в нашій країні практично нічого не зробили", – цитує слова Малафєєва видання Чемпіонат.

В'ячеслав Малафєєв 24СМІ

Незважаючи на це, він зазначив, що, в першу чергу, на місці уряду теж намагався б не допустити масового зараження.

"З іншого боку, наші основні заходи були спрямовані не на бізнеси, а на вирішення локального завдання: не допустити масового зараження. Мені здається, якби я був людиною, яка приймає важливі рішення, для мене, напевно, це завдання теж було б основним. Держава не може подбати про кожен бізнес окремо. Дбати про свій бізнес – це завдання самого бізнесмена. Але я не виправдовую державу", – підсумував Малафєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський коментатор Геннадій Орлов обурився через те, що уряд країни обрало не ті вектори розвитку держави, тому зараз громадяни РФ переживають вкрай непрості часи в умовах пандемії коронавируса.

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