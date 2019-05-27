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Незнайомі жінки та наркотики: хокеїст збірної Росії потрапив в грандіозний скандал – відео

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Лідер збірної Росії з хокею Євген Кузнєцов потрапив в гучний скандал після того, як в мережі з'явилося відео, на якому спортсмена зображено в кадрі з невідомою дівчиною і речовинами, схожими на наркотики.

Кузнєцов категорично спростував, що коли-небудь вживав подібні речовини.

Євген Кузнєцов

Євген Кузнєцов

"Спорт-Експрес"

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"Я ніколи не вживав наркотики і не збираюся захоплюватися цим. Якщо до мене є питання – я в будь-який момент готовий пройти медичну експертизу. Цьому відео рік. Це було літо 2018 року в Вегасі, коли ми виграли Кубок Стенлі. До чемпіонату світу. що пройшов, це тим більше не має ніякого відношення. Я просто зайшов до знайомих в номер. Коли побачив, що там у них відбувається – незнайомі жінки, незрозумілі речовини на столі – зателефонував другу і пішов звідти якомога швидше", – цитує Кузнєцова "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії з хокею програла Фінляндії в півфіналі чемпіонату світу і завоювала лише "бронзу" турніру.

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Тег
збірна Росії з хокею
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