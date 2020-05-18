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18 травня • оновлено в 22:33
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"Неприпустимо": легенда українського спорту вказав на помилку Усика в перепалці з Грицаєм

10.9т
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Легендарний український плавець Денис Силантьєв дорікнув боксеру Олександру Усику в реакції на виклик, який тому кинув Богдан Грицай.

На думку віцечемпіона Олімпіади-2000, боксеру слід було проігнорувати звернення борця, який розкритикував Усика за його проросійську позицію.

Денис Силантьєв

Денис Силантьєв

УНН

"Я б у цій ситуації на місці Усика, напевно, займався своєю справою. І не те, щоб не звертав уваги, але не давав би відповіді. Не став би відповідати на випади. Тим більше, він сказав, що цих випадів дуже багато, багато людей, які хочуть викликати його на бій. Він – професіонал своєї справи, і це неприпустимо звертати увагу на випади. Їх буде ще дуже багато, я думаю. На всіх не вистачить ані сил, ані часу, а в нього є своя мета, і він повинен до неї йти", – цитує Селантьєва Sport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловив думку, що Богдан Грицай хоче попіаритися за рахунок його клієнта.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Денис Силантьєв Богдан Грицай Олександр Усик
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