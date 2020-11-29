Непереможний українець виграв бій у Франції: спортивні підсумки 28 листопада

Небитий український супертяж переміг у розгромному бою у Франції, а 62-кілограмова дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника.

Крім того, "син" Марадони зажадав викопати тіло футболіста заради ДНК-тесту.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 28 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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