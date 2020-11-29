Непереможний українець виграв бій у Франції: спортивні підсумки 28 листопада
Небитий український супертяж переміг у розгромному бою у Франції, а 62-кілограмова дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника.
Крім того, "син" Марадони зажадав викопати тіло футболіста заради ДНК-тесту.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 28 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
62-кілограмова дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника. Відео
Небитий український супертяж переміг у розгромну бою у Франції. Відео
"Син" Марадони зажадав викопати тіло футболіста заради ДНК-тесту
З'явилася розшифровка телефонної розмови диспетчера швидкої перед смертю Марадони
Лунін пропустив неймовірний гол від одноклубника по "Реалу". Відео
У мережі згадали дику бійку Марадони в матчі за "Барселону"
"Динамо" в матчі з двома вилученнями обіграло "Ворсклу" в УПЛ
Нідерландський футболіст застряг у душі й отримав криваву травму. Фото 18+