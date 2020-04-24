"Не знаю, як назвати": Левченко відверто висловився про Усика

Колишній гравець збірної України Євген Левченко не зміг знайти пояснення словам боксера Олександра Усика про Крим і коронавірус.

"Я навіть не знаю, як це назвати. Іноді замислюєшся, чому такі висловлювання робляться такими дорослими людьми. Людьми, які мають величезний вплив на нашу громадськість. Для мене висловлювання Усика були абсолютно незрозумілими. Може, його на це спровокували. Але в будь-якому випадку, я з цими висловлюваннями не згоден: ні по коронавірусу, ні по Криму, ні з інших питань", – розповів Левченко в інтерв'ю виданню Tribuna.

Євген Левченко газета Провінція

Він також вважає, що Усик має право на власну думку, але його висловлювання не є правомірними.

"Він має право на свою точку зору, але чи є ці висловлювання правомірними? Я вважаю, що ні. Для мене це дуже дивно. Коли люди говорять, не думаючи, це викликає гнів. Коронавірус – це болюча тема. Двоє моїх близьких друзів лежали в реанімації. Коли він все це просто відмітає і каже їсти часник, ходити причащатися, цілувати ікони і все буде нормально – це дуже нерозумно", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Левченко жорстко розкритикував YouTube-канал колишнього гравця київського "Динамо" Олександра Алієва.