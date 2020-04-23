"Не вважаю за людину": легенда російського MMA відповів Ємельяненку

Михайло Морозов Спорт 13:12, 23.04.2020 Оновлено: 13:31, 23.04.2020

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров відповів на образи на свою адресу з боку Олександра Емельяненка, заявивши, що не вважає його за людину.

"Цього громадянина я взагалі не вважаю за людину. Коли ми зустрінемося, просто в темній кімнаті, щоб ніхто не бачив, то я розберуся. Там не такі сили, як у його брата, брат-то хоч чогось навчився. Я завжди заступався за нього і ось дозаступався. Не роби добра – не отримаєш зла", – цитує Тактарова видання Pravda.ru.

Олег Тактаров
Чемпіонат

Нагадаємо, що він став першим росіянином, який переміг на турнірі UFC. Це сталося в 1995 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко жорстко наїхав на Тактарова через його слова на адресу жителів Чечні, а потім заявив, що він не зробив жодного внеску в розвиток змішаних єдиноборств у Росії.

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