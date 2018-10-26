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Не воював? Навколо українського учасника "Ігор нескорених" спалахнув скандал

21.9тЧитати матеріал російською

Травма учасника "Ігор нескорених" в Сіднеї, маріупольця Олександра Бєлобокова, що приніс у скарбничку української команди золоту медаль з веслування на тренажерах, не пов'язана з участю в бойових діях.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Детальніше - в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, маріуполець Олександр Бєлобоков увійшов до команди, що представляє Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games як ветеран одного з добровольчих батальйонів, що отримав серйозну травму у ході бойових дій. Наприклад, маріупольські ЗМІ повідомляли, що у результаті вибуху гранати Бєлобокову відірвало одну руку - і він сам доніс її до лікарні, де медикам вдалося цю руку пришити.

Не воював? Навколо українського учасника "Ігор нескорених" спалахнув скандал

Скріншот з сайту "Маріуполь-сіті"

22 жовтня 2018 року Бєлобоков завоював золоту медаль на змаганнях з греблі на тренажерах. Після цієї перемоги і з’явилася інформація про те, що і обставини отримання ним травми, і сам факт його участі у бойових діях - під питанням.

Деякі учасники відбору на Invictus Games, які не потрапили до команди, заявляють, що не знайшли жодної людини, що воювала разом з Бєлобоковим, а також стверджують, що не існує жодного документа, який би підтверджував, що він воював і був поранений у бою. Відповідно, представляти Україну на змаганнях для учасників бойових дій Бєлобоков просто не має права.

Не воював? Навколо українського учасника "Ігор нескорених" спалахнув скандал

Олександр Бєлобоков

Нам вдалося розшукати людину, яка працювала в маріупольській лікарні, куди після отримання травми доставили Бєлобокова, 25 травня 2014 року. На умовах анонімності наш співрозмовник повідомив, що спортсмен потрапив до медустанови з неповною травматичною ампутацією однієї кисті на рівні середньої третини передпліччя і розтрощеним відкритим переломом з пошкодженням м'яких тканин і судин іншої кисті. Оперували Бєлобокова понад 5 годин.

Як пояснював медикам сам Бєлобоков, травми він отримав унаслідок того, що його руки зачепило гвинтами мотору човна, коли він вийшов на ньому у море. При цьому характер пошкоджень рук ніяк не був схожий на наслідки мінно-осколкового поранення.

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У той же час на прес-конференції в Києві відомий маріупольський спортсмен і громадський діяч Олександр Лашин поділився наявною у нього інформацією про те, що травму Бєлобоков отримав, коли відпочивав з сім'єю на морі в районі селища Мелекіно. За словами Лашина, човен Бєлобокова сів на мілину, той спробував його зіштовхнути - і потрапив під працюючий мотор. Як запевнив маріупольський спортсмен, обставин цієї події сам Бєлобоков на той час не приховував.

Втім, раніше місцеві маріупольські ЗМІ повідомляли, що руку Белобокову відірвало в результаті вибуху гранати - і він в уцілілій руці доніс відірвану до лікарні, де медикам вдалося її пришити.

Також Лашин повідомив, що Бєлобоков у липні 2014 роки шукав людей, які могли б йому допомогти в перетині блокпостів для поїздки на реабілітацію в Донецьк, де в Інституті травматології при відновленні після подібних травм використовували передові технології та новітнє обладнання. І звертався з таким проханням і до маріупольських спортсменів. Втім, чи їздив Бєлобоков в окупований вже на той час, за словами Лашина, Донецьк, він не знає.

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Крім того, за інформацією Лашина, незадовго до поїздки в Сідней Бєлобоков нібито звертався у лікарню, де його оперували в 2014-му році, і просив переписати виписку, вказавши в ній, що поранення було бойове, на що отримав відмову.

Раніше на скандал відреагував організаційний комітет змагань в Україні. В офіційній заяві там підтверджують, що Бєлобоков воював, але не наводять ні подробиць бойового минулого Бєлобокова, ні доказів його участі в АТО, посилаючись на виняткову таємність його діяльності навесні 2014 року.

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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Истинный бандеровец. По пьяни получил травму и пытался наебать родину, чтобы получить незаслуженные льготы))) Похороните его там с почестями, причем уже завтра))
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Грізний Андрій
Грізний Андрій
Миценко Андрей, діло в тім,що Бєльбоков насправді ватнік з проросійськими поглядами і захотів замаскуватись під АТОшника,ну справжня ватна природа у людини.Так що,цьому про кацапському прихвостню дуже далеко до бандерівців.Чмо ватноголове яке хотіло слави нажити на реальних ветеранах війни
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0
1
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
В Укрорейхе 90% таких хероев! Шо диды-бандеры крематориями в концлагерях заведовали и отважно по схронам херились,шо внучки кастрюлеголовые майдауны под хероев АТО косят гидно. Какова страна,такие и герои
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2
2
Грізний Андрій
Грізний Андрій
Dmitryk Aleksandr, так він ваш,ватноголовий,тільки маскувався під наших героїв,але правда виплила і ватника тепер вам на расєюшку відправимо інвалідом хай гребе
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0
1
andreyev andrei
andreyev andrei
Непокоренный лодочным мотором. Ну а че? Не украинец чи шо?😁
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3
2
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
andreyev andrei, биокиберг, наверное. А доктора уже в США работают, скоро Нобелевскую премию отгребут.
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