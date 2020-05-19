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19 травня • оновлено в 12:08
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"Не підтримую": чемпіон світу з України Павло Журавльов висловився про конфлікт Усика і Грицая

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Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, українець Павло Журавльов заявив, що у конфлікті Олександра Усика та Богдана Грицая він не підтримує жодну зі сторін.

"Сьогодні немає людини, яка б не знала про ситуацію з боєм Грицая та Усика. Я відповів би словами Ігоря Талькова: "Помиляються й ті, й інші". Я не підтримую ні тих, ні тих. У ролику, де Олександр викликав на бій диванного експерта, я не знайшов ніякої агресії. У нас в інтернеті дійсно багато фахівців, які, створюючи ліві акаунти, можуть писати гидоту. Мені теж такі трапляються. І ось тут Олександр вирішив такий прикольчик зробити, але не очікував такого виклику", – сказав Журавльов у інтерв'ю виданню Tribuna.

Павло Журавльов

Павло Журавльов

Крим.Реалії

Він вважає, що з великою часткою ймовірності їхній бій не відбудеться, і надає перевагу Усику, який зараз перебуває у хорошій формі.

"Давайте розуміти, що як би хто не ставився до Усика, він найкращий боксер у категорії 91 кг. Це статус. І тут важливо розуміти, що ієрархія потрапляння на чемпіонський бій у боксі вибудувана дуже чітко. Ти повинен пройти 5 кіл пекла, щоб досягти цього. Тому я в цей бій не вірю. Чи є шанс у Грицая перемогти? Я гадаю, що Усик настільки готовий функціонально, що навіть за великого бажанні завалити його партер навряд чи вийде. Це моя думка, я можу помилятися", – додав кікбоксер .

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда українського спорту Денис Силантьєв вказав на помилку Усика у конфлікті з Грицаєм.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
кікбоксинг
Особи
Богдан Грицай Олександр Усик
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