"Не мають сили": Уткін заступився за футболіста, який розкритикував Путіна

Російський коментатор Василь Уткін встав на захист голкіпера "Крильєв Совєтов" Євгена Фролова, який жорстко розкритикував дії влади, назвавши громадян Росії рабами.

"Висловлюватися на суспільно значущі теми, мати думку про лідера держави і становище в країні – право, гарантоване конституцією. Якщо чортів клубний контракт або будь-яка трудова угода накладає обмеження на цивільні права, такі пункти в них не мають сили", – написав Уткін у себе в Telegram-каналі.

Василь Уткін Комерсант

Він також зазначив, що "Крилья Совєтов" були змушені оголосити про санкції на адресу Фролова, незважаючи на гнів уболівальників команди, оскільки від цього залежить їхнє фінансування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер висловив невдоволення через закони і повну зневагу до суспільства з боку російської влади, після чого був оштрафований клубом.