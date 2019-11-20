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20 листопада • оновлено в 17:53
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Україна назвала склад на перший етап Кубка світу з біатлону

1.2т
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Збірна України визначилася зі списком спортсменів, які представлятимуть країну на першому етапі Кубку світу з біатлону у шведському Естерсунді 30 листопада.

До складу жіночої команди увійшли Віта та Валя Семеренки, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна та Дарина Блашко. Що стосується чоловіків, то в переліку Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Тарас Лесюк. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Biathlonnews.

Українські біатлоністки

Українські біатлоністки

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Стало відомо, хто в Україні покаже Кубок світу з біатлону в новому сезоні

Варто зазначити, що Юлія Джима й Антон Дудченко приєднаються до збірної після спринту на першому етапі кубка IBU, а Олена Підгрушна опинилася поза складом. Вона вирушить з усіма іншими спортсменами до норвезького Шушена 28 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром в біатлоні може відбутися справжня революція.

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Теми
Біатлон Кубок світу з біатлону
Особи
Віта Семеренко Валя Семеренко Юлія Джима Олена Підгрушна Дмитро Підручний Артем Прима Руслан Ткаленко Артем Тищенко Анастасія Меркушина Надія Бєлкіна Дарина Блашко
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