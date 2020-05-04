Названо найнебезпечніший вид спорту для зараження коронавірусом

Туринський політехнічний університет провів дослідження, в ході якого з'ясував, що волейбол є найбільш небезпечним видом спорту з точки зору ризику захворіти на коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт олімпійського комітету Італії, для отримання фінальних результатів представники національних федерацій оцінили такі фактори, як контактність, взаємодію з глядачами, додатковим персоналом, можливість використання цифрових пристроїв у 387 видах спорту.

Найнебезпечніший вид спорту для зараження коронавірусом - волейбол The Jakarta Post

Крім анкетування в дослідженні використовувалися і наукові напрацювання, зокрема оцінювалося поширення вірусу в різному середовищі. Наприклад, висока вологість допомагає інфекції довше залишатися в повітрі.

Відзначимо, що на другому місці за небезпекою захворіти на коронавірус знаходиться регбі, на третьому – баскетбол, а на четвертому – дзюдо.

Ризик заразитися коронавірусом у розрізі видів спорту Volleyball.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені пояснили, як не заразитися коронавірусом під час занять спортом на вулиці.

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