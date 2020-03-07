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7 березня • оновлено в 09:33
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Названа причина смерті українських спортсменів в Москві: спортивні підсумки 6 березня

2.3т
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У Росії озвучили причину смерті українських шахістів, а американська красуня з UFC показала пишні форми. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 6 березня.

Названа причина смерті українців в Москві: спортивні підсумки 6 березня

Крім того, на тілах померлих в Москві українських шахістів виявлені сліди від уколів і Шевченко не викликав лідерів "Динамо" в збірну України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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