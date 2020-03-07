Названа причина смерті українських спортсменів в Москві: спортивні підсумки 6 березня

У Росії озвучили причину смерті українських шахістів, а американська красуня з UFC показала пишні форми. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 6 березня.
Крім того, на тілах померлих в Москві українських шахістів виявлені сліди від уколів і Шевченко не викликав лідерів "Динамо" в збірну України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Американська красуня з UFC показала пишні форми
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