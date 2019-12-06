"Нас викидають з України!" Знаменита чемпіонка заступилася за спортсменів-"зрадників"

Знаменита українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова закликала не засуджувати спортсменів, які відмовляються від громадянства України та переїжджають до Росії.

"Звинувачувати наших спортсменів не можна. Вони не винні в цьому. Ми самі, своїми руками, виганяємо їх зі своєї країни. Там йому створили кращі умови. Там йому створили фінансові умови. А тут він стоїть з простягнутою рукою", – заявила Захарова в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

Захарова пояснила, що професійне визнання спортсменів можливо лише у відносно короткий період життя, тому їм важливо використовувати будь-який шанс.

"Якщо тут йому не створюють (належних умов. – Ред.), не дають, гноблять і так далі... "Політичні хвилі" роблять. А спортсмен має через це страждати?! Ось пройде Олімпіада, він не стане олімпійським чемпіоном, повернеться до своєї країни – і нікому не буде потрібен. Ніхто про нього навіть не згадає", – зазначила вона.

На думку гімнастки, не можна окремо говорити про спортсменів, які їдуть до Росії. Вона наголосила, що багато українців емігрують до США, Казахстану, Німеччини, Австралії, Ізраїля та інших країн.

"Ми, спортсмени, поза воєн. Ми маємо бути поза усім цим. Ми приносимо Олімпійські медалі, ми приносимо славу... А нас сьогодні викидають своїми руками", – обурилася вона.

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Захарова нагадала, що єдиному в історії України чемпіону зимових Олімпійських ігор серед чоловіків Олександру Абраменку теж довелося тренуватися за кордоном.

"Ви бачили, в яких умовах він працював? А він там не тренувався, він тренувався за кордоном. Але під прапором України виступав. Вкладаючи сам у себе гроші. Як ви вважаєте, це добре? Він вкладав свої гроші в себе, тренуючись в іншій країні, і приніс славу, олімпійську медаль для України. При цьому інфраструктури – нуль, взагалі жодної не створила Україна, щоб людина принесла олімпійську медаль", – дорікнула вона владі.

Також Захарова звернула увагу, що з України їдуть не лише спортсмени, а й заробітчани.

"Мільйони людей їдуть і десь миють туалети, доглядають за людьми похилого віку. За тисячу євро. Чому вони тут не можуть отримати за свою працю цю тисячу євро? Законно?" – поцікавилася чемпіонка.

Вона ще раз заступилася за спортсменів, яких звинувачують у "зраді".

"Не бачу в цьому нічого поганого, за що нас треба засуджувати. Ну Росія, ну що зробиш. Що поробиш, якщо ми самі, своїми руками-ногами їх виштовхуємо.... Самі! Так би вони ніколи в житті не поїхали. Ніколи, повірте", – констатувала Захарова.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше українська біатлоністка Олена Підгрушна також говорила, що виступи за іншу країну – нормальна практика в спорті. Не засуджувати своїх колег за зміну громадянства закликав і знаменитий український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який в 2019 році став народним депутатом України.

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