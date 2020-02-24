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24 лютого • оновлено в 23:51
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"Наполі" – "Барселона": де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Італійський "Наполі" і каталонська "Барселона" зійдуться в битві за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

КОЛИ ТА О КОТРІЙ НАПОЛІ – БАРСЕЛОНА: ЧАС МАТЧУ

Перша дуель 1/8 фіналу відбудеться на полі стадіону "Сан-Паоло" в Неаполі у вівторок, 25 лютого. Початок гри – о 22:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Наполі – Барселона.

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Наполі – Барселона

ДЕ ДИВИТИСЯ НАПОЛІ – БАРСЕЛОНА

  • В Україні побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2".

  • На російському телебаченні трансляція гри відбудеться на "Матч! Футбол 1".

  • Любителі футболу з Білорусі побачать гру завдяки місцевому мовнику "Білорусь 5".

  • Показ зустрічі на Казахстан організовує канал "Казахстан"/"Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Барселони" пройшли незвичну процедуру напередодні матчу Ліги чемпіонів з "Наполі".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
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Победа Александра Зверева с форой в -4,5 гейма
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Джон Миллман
Тотал больше 22,5 гейма
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Ник Кирьос
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1.84 Сделать ставку
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1.88 Сделать ставку
Григор Димитров
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1.70 Сделать ставку
Стив Джонсон
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Душан Лайович
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Феликс Оже-Альяссим
Победа Феликса Альяссима-Оже с форой в -3,5 гейма
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