Італійський "Наполі" і каталонська "Барселона" зійдуться в битві за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

КОЛИ ТА О КОТРІЙ НАПОЛІ – БАРСЕЛОНА: ЧАС МАТЧУ

Перша дуель 1/8 фіналу відбудеться на полі стадіону "Сан-Паоло" в Неаполі у вівторок, 25 лютого. Початок гри – о 22:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Наполі – Барселона.

Наполі – Барселона

ДЕ ДИВИТИСЯ НАПОЛІ – БАРСЕЛОНА

В Україні побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2".

На російському телебаченні трансляція гри відбудеться на "Матч! Футбол 1".

Любителі футболу з Білорусі побачать гру завдяки місцевому мовнику "Білорусь 5".

Показ зустрічі на Казахстан організовує канал "Казахстан"/"Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Барселони" пройшли незвичну процедуру напередодні матчу Ліги чемпіонів з "Наполі".

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