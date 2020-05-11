Легендарний баскетболіст НБА, включений в Зал слави, Денніс Родман розповів, що під час першої зустрічі був вкрай здивований ставленням громадян Північної Кореї до Кім Чен Ина.

"Я підійшов до трибун і сів за стіл. Біля нього стояло близько 20 стільців в королівському стилі. В наступний момент 22 тисячі корейців встають і починають плескати. Це було дуже голосно і приємно, і я подумав, що вони вітають мене, тому помахав їм рукою, але мені швидко пояснили, що оплески адресовані не мені. "А кому?" – запитав я. Мені вказали рукою на Кім Чен Ина і сказали, що він – їхній лідер", – цитує слова Родмана видання Sportando.

Кім Чен Ин і Денніс Родман радянський спорт

Він також розповів, що був запрошений на неофіційну частину вечора, в ході якої випив багато алкоголю і слухав, як диктатор КНДР співає в караоке.

"Ми сиділи і весь час спілкувалися про баскетбол. Гра закінчується, і він запрошує мене на вечерю, де буде караоке, горілка, гарячі дівчата і все таке. Ми вечеряємо, вже напилися в дрова, він починає співати караоке, а я не розумію жодного його слова", – згадав ексбаскетболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Заході поширились теорії про двійника Кім Чен Ина. У мережі порівняли фотографії.

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