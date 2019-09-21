Найсильніший боксер Росії зіткнувся з Усиком на тренуванні - фотофакт

Один з найсильніших боксерів Росії Сергій Ковальов (34-3-1, 29 КО в США випадково зіткнувся з непереможним українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО).
Усик готується до жовтневого бою з голландцем Тайроном Спонгом, а Ковальов проводить підготовку до поєдинку з Саулем Канело Альваресом 2 листопада.
"А тим часом йшов 15-й раунд. Зустріч з Усиком вже за традицією стала потрапляти в кадр. Бажаю тобі, брат, відмінно підготуватися і вдалого дебюту в суперважкій вазі. У одному залі Boxing Laboratory працюємо до своїх майбутніх боїв", – підписав Ковальов у себе в Instagram спільну фотографію.
🇷🇺А тим часом йшов 15-й раунд 🥊😀 Зустріч з @usykaa вже за традицією стала потрапляти в кадр📸 Бажаю тобі брат відмінно підготуватися і вдалого дебюту в суперважкій вазі 💪🏼 В одному залі @boxing_laboratory працюємо до своїх майбутніх боїв. # крашер # Ковальов # Усик # бокс # чемпіони # чемпіониміра _______________________________________ 🇺🇸Always glad to see one of the best fighter pound for pound on boxing @usykaa . My best wishes to Aleksandr in his training camp and his debut in heavyweight division 💪🏼 #krusher #usyk #kovalev #boxing #champions #worldchampions #wbo #wbochamp
Як повідомляв OBOZREVATEL, жертва Усика назвав велику проблему українця в супертяжах. Знаменитий американський суперважковаговик дав відверте інтерв'ю, де описав перспективи кримчанина.
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