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21 вересня • оновлено в 11:43
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Найсильніший боксер Росії зіткнувся з Усиком на тренуванні - фотофакт

2.1т Читати матеріал російською

Один з найсильніших боксерів Росії Сергій Ковальов (34-3-1, 29 КО в США випадково зіткнувся з непереможним українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО).

Усик готується до жовтневого бою з голландцем Тайроном Спонгом, а Ковальов проводить підготовку до поєдинку з Саулем Канело Альваресом 2 листопада.

"А тим часом йшов 15-й раунд. Зустріч з Усиком вже за традицією стала потрапляти в кадр. Бажаю тобі, брат, відмінно підготуватися і вдалого дебюту в суперважкій вазі. У одному залі Boxing Laboratory працюємо до своїх майбутніх боїв", – підписав Ковальов у себе в Instagram спільну фотографію.

🇷🇺А тим часом йшов 15-й раунд 🥊😀 Зустріч з @usykaa вже за традицією стала потрапляти в кадр📸 Бажаю тобі брат відмінно підготуватися і вдалого дебюту в суперважкій вазі 💪🏼 В одному залі @boxing_laboratory працюємо до своїх майбутніх боїв. # крашер # Ковальов # Усик # бокс # чемпіони # чемпіониміра _______________________________________ 🇺🇸Always glad to see one of the best fighter pound for pound on boxing @usykaa . My best wishes to Aleksandr in his training camp and his debut in heavyweight division 💪🏼 #krusher #usyk #kovalev #boxing #champions #worldchampions #wbo #wbochamp

Публікація від Sergey "KRUSHER" Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

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Особи
Олександр Усик боксер Сергій Ковальов
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