Найсильніший боксер Росії зіткнувся з Усиком на тренуванні - фотофакт

Один з найсильніших боксерів Росії Сергій Ковальов (34-3-1, 29 КО в США випадково зіткнувся з непереможним українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО).

Усик готується до жовтневого бою з голландцем Тайроном Спонгом, а Ковальов проводить підготовку до поєдинку з Саулем Канело Альваресом 2 листопада.

"А тим часом йшов 15-й раунд. Зустріч з Усиком вже за традицією стала потрапляти в кадр. Бажаю тобі, брат, відмінно підготуватися і вдалого дебюту в суперважкій вазі. У одному залі Boxing Laboratory працюємо до своїх майбутніх боїв", – підписав Ковальов у себе в Instagram спільну фотографію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертва Усика назвав велику проблему українця в супертяжах. Знаменитий американський суперважковаговик дав відверте інтерв'ю, де описав перспективи кримчанина.

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