Найкраща тенісистка Білорусі Соболенко: коронавірус боїться нас

Найкраща тенісистка Білорусі Аріна Соболенко заявила, що її співвітчизники не поставилися серйозно до пандемії коронавірусу.

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За словами спортсменки, в країні немає жодних обмежень, а сама вона не боїться захворіти.

Аріна Соболенко

"Коронавірус обійшов Білорусь, він не дійшов до нас. Де він, його не видно ж! Він боїться нас, білорусів (сміється). У нас взагалі народ – я в шоці. У будь-який торговий центр заїжджаєш – повна парковка, народу дофіга, ніхто нічого не боїться, всюди ходять, безстрашні. Ну я теж так ставлюся. Ну, блін, переболію – переболію", – наводить слова Соболенко Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко різко висловився про критику своїх рецептів боротьби з коронавірусом.

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