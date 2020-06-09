Головна Новини
9 червня • оновлено в 16:44
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Найкраща тенісистка Білорусі Соболенко: коронавірус боїться нас

1.8т
Читати матеріал російською

Найкраща тенісистка Білорусі Аріна Соболенко заявила, що її співвітчизники не поставилися серйозно до пандемії коронавірусу.

ЧИТАТИ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За словами спортсменки, в країні немає жодних обмежень, а сама вона не боїться захворіти.

Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

"Коронавірус обійшов Білорусь, він не дійшов до нас. Де він, його не видно ж! Він боїться нас, білорусів (сміється). У нас взагалі народ – я в шоці. У будь-який торговий центр заїжджаєш – повна парковка, народу дофіга, ніхто нічого не боїться, всюди ходять, безстрашні. Ну я теж так ставлюся. Ну, блін, переболію – переболію", – наводить слова Соболенко Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко різко висловився про критику своїх рецептів боротьби з коронавірусом.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
WTA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Валенсия
VS
Леванте
Тотал больше 3
1.94 Сделать ставку
Гранада
VS
Хетафе
Тотал меньше 2
1.74 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Лейпциг
Обе забьют и тотал больше 3.5
2.06 Сделать ставку
Белененсеш
VS
Гимарайнш
Белененсеш не проиграет
2.08 Сделать ставку
Севилья
VS
Бетис
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
FATE
Победа forZe с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SMASH
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
FaZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
G2
VS
NaVi
Победа NaVi
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
NiP
Победа NiP
1.70 Сделать ставку